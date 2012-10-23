Населення скупило валютних держоблігацій уже на 86,5 млн дол.

За оперативними даними, протягом перших десяти днів було розміщено значну частину запропонованого Міністерством фінансів України обсягу випуску казначейських зобов'язань серії А на суму майже 86,5 млн доларів США.

Такі дані розміщені на офіційному сайті відомства.

Нагадаємо, що з 10 жовтня 2012 року Міністерство фінансів України почало розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника у документарній формі номінальною вартістю 500 доларів США, з терміном обігу 2 роки, відсотковою ставкою 9,2% річних і сплатою купонів кожні шість місяців. Розмір доходу за кожним купоном є фіксованим і становить 23 долари США.

Продаж казначейських зобов'язань для фізичних осіб здійснюється на всій території України, майже у 500 установах Ощадбанку.