Україна покращила свої позиції в рейтингу Doing Business-2013

Україна посіла 137-е місце в міжнародному рейтингу Doing Business-2013, що складається Всесвітнім банком і Міжнародною фінансовою корпорацією, піднявшись відразу на 15 позицій.

Про це йдеться в опублікованому звіті Всесвітнього банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Як повідомляється в спільному прес-релізі ВБ і IFC, наша країна увійшла до першої трійки країн за темпами поліпшення умов ведення бізнесу за останній рік (услід за Польщею та Шрі-Ланкою).

При цьому Україна посіла перше місце в регіоні Центральної Європи і Східної Азії, зафіксувавши позитивні зрушення у сферах створення підприємств (зростання з 116-ої позиції до 50-ої); «оподаткування» (з 183-ої до 165-ої); а також «реєстрація власності» (з 168-го місця на 149-е).

За повідомленням авторів доповіді, «Україна спростила процес створення підприємства, усунувши мінімальну вимогу до капіталу для реєстрації компанії, а також вимогу мати нотаріально завірені засновницькі документи для реєстрації».

У податковій сфері була запроваджена можливість електронного надання даних і оплати для середніх і великих підприємств (при цьому кількість податкових платежів і час на їх адміністрування значно скоротилася).

У сфері реєстрації власності був прискорений процес передачі нерухомості завдяки введенню ефективних обмежень за термінами опрацювання відповідних заявок в земельному кадастрі в Києві.

Напрямок, в якому у України якнайгірші позиції, - отримання дозволів на будівництво (183-а позиція порівняно з 182-ою минулого року).

Сфера з якнайкращими показниками для України - отримання кредитів (23-е місце в світовому рейтингу).

Перше місце за умовами бізнесу сьомий рік поспіль посів Сінгапур. Також в першій десятці країн з найбільш сприятливими умовами регулювання підприємницької діяльності - Гонконг, Нова Зеландія, США, Данія, Норвегія, Велика Британія, Республіка Корея, Грузія і Австралія.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державної податкової служби Олександр Клименко прогнозував поліпшення загального рейтингу України в нинішньому році мінімум на 14 позицій.

Нинішня доповідь є 10-ою, в ній були досліджені 185 країн (рік тому - 183).