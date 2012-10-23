Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У вівторок, 23 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1700/8,1790 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2623/27, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,6480/10,6615. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3031/33 (понеділок – 1,3043/45).

У понеділок, 22 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.