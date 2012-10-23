«Брокбізнесбанк» скоротив прибуток у 9,3 раза

«Брокбізнесбанк» (Київ) у січні-вересні 2012 року скоротив чистий прибуток у 9,3 раза в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 2,733 млн. грн. Про це повідомляється у квартальному звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк одержав збиток 659 тис грн проти прибутку 1,055 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні п.р. скоротилися на 7% і на 1 жовтня 2012 року становили 17,599 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів зросли на 10%, до 14,1 млрд грн, зобов'язання знизилися на 11%, до 14,69 млрд грн.

Статутний капітал «Брокбізнесбанку» за вказаний період збільшився на 24% – до 2,524 млрд грн, власний капітал – на 20%, до 2,909 млрд грн.

Довідка УНІАН. АБ «Брокбізнесбанк» (Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

«Брокбізнесбанк» у 2011 році скоротив чистий прибуток у 2,3 раза в порівнянні з 2010 роком – до 22,8 млн грн.