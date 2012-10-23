Україна підтримує будь-які можливості відновлення взаємодії з МВФ – Хорошковський

Україна підтримує будь-які можливості відновлення взаємодії з МВФ.

Як повідомляє прес-служба, про це перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив в інтерв'ю міжнародному інформаційному агентству Bloomberg.

«Відновлення співпраці – наша мета роботи, тому що це впливає на інвестиційний клімат. Ми розраховуємо, що зможемо домовитися про продовження існуючої програми на 2013 рік», - заявив В.Хорошковський.

Він також наголосив, що перед урядом стоїть завдання домовитися з МВФ про продовження діючих програм і розблокування кредитного ресурсу. «Для економіки правильніше обходитися без кредитів, але при цьому мати доступ до кредитного ресурсу», - додав перший віце-прем'єр.

Відповідаючи на запитання про спад обсягів промислового виробництва у 2012 році, В.Хорошковський заявив: «Ми на собі відчуваємо погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури, зокрема, і з боку наших європейських партнерів. Але в цьому є і свій плюс – ми працюємо над розвитком внутрішнього ринку. У нас є чіткий план дій. Переконаний, що до кінця року нам вдасться зберегти невелике зростання (в рамках 1 відсотка). Ми постараємося зробити так, щоб з економічної точки зору четвертий квартал 2012 року став доброю базою для 2013 року».

Як повідомляв УНІАН, Технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує з 26 жовтня по 2 листопада обговорити в Києві урядові програми реформування фінансового сектора.

В ході візиту планується розглянути, зокрема, заходи влади щодо вирішення питання проблемних кредитів, поліпшення умов для банківського кредитування і пріоритетні напрями реформ на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України неодноразово заявляв, що вважає за доцільне продовження діючої програми співпраці з МВФ, яка була розпочата у 2010 році, а не розробку нової.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.