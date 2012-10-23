ВОЛЯ придбала провайдера «ОДЕКО»

Провайдер кабельного телебачення та інтернету компанія ВОЛЯ завершила операцію з придбання провайдера «ОДЕКО», одного з провідних гравців на українському ринку платного телебачення, який працює в декількох містах України. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії ВОЛЯ.

Угоду щодо концентрації схвалено Антимонопольним комітетом України. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Протягом наступного року ВОЛЯ планує інвестувати кошти в модернізацію мережі, розширити наповнення пакетів телепрограм, надаючи, у тому числі канали в HD-якості, значно підвищити рівень обслуговування абонентів у регіонах.

Як зазначив гендиректор компанії ВОЛЯ Ерік Франке, «скомбінувавши досвід і знання місцевої специфіки» фахівців компанії "ОДЕКО" зі знаннями та досвідом команди ВОЛІ, компанія зможе задовольнити очікування клієнтів, зробити доступнішими і привабливішими послуги та ін.

За даними компанії, на сьогоднішній день ВОЛЯ представлена ​​на українському ринку телекомунікацій в 29 містах, а її абонентська база зросла на 12% за останній рік. «Придбання компанії «ОДЕКО» стало логічним кроком у розвитку послуг кабельного телебачення та інтернету в Україні», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є українським загальнонаціональним кабельним провайдером і провайдером Інтернет. Акціонерами компанії є Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, сімейство фондів під управлінням SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV), - інвесторами яких виступає, в тому числі, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

До групи компаній «ОДЕКО» входять провайдери низки міст України, що надають послуги кабельного ТБ і доступу в Інтернет в Трускавці, Запоріжжі, Луцьку, Львові та області, Чернівцях, Тернополі та ін.