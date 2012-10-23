Зростання ВВП в Україні за підсумками року становитиме не більше 1% - Геєць

Збільшення внутрішнього валового продукту України сповільниться з 5,2% у 2011 році до 0,5-1% у 2012 році.

Про це в коментарі УНІАН заявив академік, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць.

«Якщо говорити про кінець року, то збільшення буде мінімальним. Листопад, ймовірно, дасть певний спад. Грудень, можливо, буде трохи кращий, але за підсумками року отримаємо щось між піввідсотка і відсотком збільшення ВВП », - наголосив він.

При цьому він зазначив, що показник інфляції не буде високим.

Очікування на наступний рік, за словами В.Гейця, більш оптимістичні. «Ситуація очікується така: 3-3,5% економічного зростання в 2013 році», - сказав економіст.

Водночас академік звернув увагу на те, що наступного року збережеться ряд загроз, у тому числі валютного характеру. «Якщо наступного року зупиниться економіка США, а ситуація в ЄС посилиться, це вплине на нашу валютну систему і курс (гривні - УНІАН). Можуть бути спровоковані певні негативні процеси. Наступний рік буде хоч і з приростом, але загрози залишатимуться. Рік буде важким», - зазначив В.Геєць.

При цьому він наголосив на важливості продовження соціальних програм. «Населення країни старіє, і в цих умовах соціальні ініціативи необхідні, щоб підтримувати соціальну стабільність, а не напруженість», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з останнім прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, збільшення ВВП України за підсумками 2012 року становитиме 0,5%. У травні 2012 року Fitch Ratings погіршило прогноз збільшення ВВП України у 2012 році до 1,6% з 4%, згідно з прогнозом, озвученим у жовтні 2011 року.

Кабінет Міністрів на засіданні 12 вересня затвердив проект закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного збільшення ВВП на рівні 4,5%.

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає урядовий прогноз збільшення ВВП України у 2013 році на рівні 4,5% оптимістичним.

За даними Державної служби статистики України, збільшення ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становило 2%, у II кварталі - 3%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу збільшення ВВП на рівні 3,9%.