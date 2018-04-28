Голова правління “Укргазбанку”: «На кінець року матимемо понад 500 млн грн прибутку»

Прибутковий націоналізований банк може бути привабливим для інвесторів, а новостворена Незалежна асоціація банків України (НАБУ) збільшила кількість своїх членів майже до сотні і планує активну просвітницьку роботу серед громадян. Про це в інтерв’ю УНІАН розповів голова правління “Укргазбанку”, виконавчий директор НАБУ Сергій Мамедов.

"Укргазбанк" відновився і оздоровився

- Пане Сергію, як Ви оцінюєте результати роботи “Укргазбанку” за підсумками 9-ти місяців поточного року.

- «Укргазбанк» - це прибутковий банк. Усі дев’ять місяців цього року «Укргазбанк» показує прибуток і третій квартал не став винятком.Прибуток «Укргазбанку» за липень-вересень склав 108,3 млн грн.

Активи «Укргазбанку» з початку року зросли на 1,807 млрд грн, обсяг проблемної заборгованості зменшився на 450 млн грн. Це свідчить про те, що банк рухається в правильному напрямку, відновився після кризи і оздоровився.

Тенденція одна – зміцнення позицій банку на ринку і поліпшення фінансових показників. Загалом результати діяльності банку дозволяють нам бути впевненими, що в 2012 році ми виконаємо поставлені перед собою амбітні, але цілком реальні цілі.

Ми задоволені своїм фінансовим результатом, але не збираємося зупинятися на досягнутому. Думаю, результат за рік приємно здивує акціонерів.

- Якщо дивитись на статистику, то складається враження, що "Укргазбанк" має певні преференції, подібно до "Ощадбанку", щодо резервної політики банку. Зокрема, щодо перерахування частини обов'язкових резервів на рахунок в НБУ. Які саме "послаблення" має "Укргазбанк" в плані формування обов'язкових резервів?

- Усі українські банки тримають частину коштів на спецрахунку, частину – на звичайному рахунку в НБУ. Це співвідношення становить 50/50. «Укргазбанк» не є винятком і грає за правилами, які існують для всіх.

- В ЗМІ є інформація, що кредити одного позичальника банку складають майже 90% його загального кредитного портфелю. Це відповідає дійсності? Якщо так, то наскільки це є безпечним для фінансової стійкості банку?

- У нас немає окремих клієнтів, здатних похитнути фінансовий стан банку. Кредитна політика банку виважена і збалансована, кредитний портфель «Укргазбанку» диверсифікований. На сьогоднішній день банк – фінансово стійкий, що підтверджено аудиторами і рейтинговими агентствами. Звідти й довіра нових клієнтів, які приходять у наш банк, а також позитивна динаміка його розвитку.

Річний прибуток надзвичайно зацікавить інвесторів

- Як Ви оцінюєте привабливість «Укргазбанку» з точки зору його продажу стратегічному інвестору? Яка ймовірність, що Мінфін, під час продажу «Укргазбанку», компенсує 9,3 млрд грн, спрямовані в банк в рамках докапіталізації? Чи є на сьогодні необхідність у додатковій капіталізації банку, якщо так, то в якому обсязі?

- На кінець року «Укргазбанк» планує вийти на фінансовий результат у понад 500 млн грн прибутку. Це вдвічі більше запланованих показників. Я впевнений, що в наш час такий прибуток інвесторам надзвичайно цікавий, тому цілком можливе виникнення додаткового попиту, тобто можливості докапіталізації. Якщо буде ухвалене рішення про збільшення капіталу, це дозволить тим, хто готовий вкласти в банк додаткові кошти, відповідно збільшити прибутковість своїх активів і капіталу. Чи вигідно це державі? Я переконаний, що вигідно.

- Як вплине на роботу «Укргазбанку» передача йому «робочих» активів банку «Київ», про що заявив голова НБУ Сергій Арбузов в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» наприкінці вересня? Наскільки доцільно приєднувати банк «Київ» до «Укргазбанку»?

- Рішення про доцільність такої операції ухвалюватимуть акціонери на основі результатів усебічного аналізу. Ми надали їм свої пропозиції про те, які активи нам цікаві. Зрозуміло, що це передусім ті активи, що дають максимальний прибуток. Крім того, нам було важливо знайти ті напрями діяльності цієї фінустанови, які збігаються з нашими.

Незалежна асоціація банків підвищуватиме фінансову грамотність громадян

- Ви очолюєте державний банк і одночасно є керівником виконавчого органу НАБУ. Це може розцінюватись, як збільшення впливу органів влади на той сегмент банківської спільноти, який повинен бути незалежним у формуванні своєї позиції і у своїх діях?

- Я – Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України, а не її керівник. Вищим органом управління НАБУ є Загальні збори Асоціації. У період між засіданнями Загальних зборів їх функції виконує Рада НАБУ. Так прописано в Статуті організації. Саме вищі органи керівництва визначають стратегічні напрями руху НАБУ, її цілі та способи їх досягнення. Рада НАБУ складається з 19 авторитетних і самодостатніх банкірів. Це – знакові постаті, фактично, обличчя і символи банківської системи України. У кожного з них є власна позиція з багатьох питань, що нині хвилюють фінансову систему України. На зборах Ради ці позиції лунають чітко і недвозначно. "Плюс" НАБУ в тому, що рішення нашої Асоціації ухвалюються не одноосібно, а на консенсусній, компромісній основі усіма зацікавленими сторонами. Ми завжди спершу радимося, а тоді виходимо зі спільною позицією.

- НАБУ досить активно повідомляє про те, що НБУ взяв до уваги її позицію з того чи іншого питання. А як часто до ініціатив Асоціації регулятор не дослується?

- Нам приємно, що Національний банк України, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, Державна податкова служба України та інші партнери прислуховуються до наших ініціатив і часто беруть їх на озброєння.

У складі НАБУ працює 5 Комітетів – залежно від напрямів діяльності. Це Комітети з питань грошово-кредитної політики та валютного регулювання, Комітет з питань оподаткування та обліку, Комітет з питань регуляторної політики і нагляду, Комітет з питань захисту прав кредиторів і Комітет з питань банківської інфраструктури та платіжних систем. Усі ці комітети опрацьовують свої профільні питання – законопроекти, пропозиції, зауваження тощо. Результативність у комітетів різна, але можу сказати, що загалом вона досить висока.

Останнє наше досягнення – ухвалення 2 жовтня українським парламентом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань» (на стадії законопроекту № 11029 від 25.07.2012), яким вносяться зміни до Господарського, Цивільного та Господарського процесуального кодексів України, Законів України «Про виконавче провадження», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Цей Закон врахував конструктивні і нагальні пропозиції НАБУ. Допомогли нам у цьому профільний комітет Верховної Ради і регулятор.

Мушу визнати, що до наших пропозицій він [регулятор] прислухається не завжди. Зрештою, це нормально. Тішить те, що у нас налагоджений конструктивний діалог, який дає максимальні результати.

- Скільки на сьогодні членів НАБУ? Як визначається розмір членського внеску? Який бюджет НАБУ?

- На сьогодні в НАБУ 94 члени. У нас практично всі банки 1 та 2 групи за класифікацією НБУ. Останнім до нас приєднався «УкрСиббанк». Запрошуємо до співпраці й інші банки. Розмір членського внеску прямо залежить від розміру банку і становить від 5 тисяч гривень на місяць. НАБУ не має інших джерел надходження коштів.

- На Вашу думку, що ще потрібно зробити для забезпечення належного рівня захисту кредиторів в Україні?

- Треба піднімати рівень фінансової грамотності нашого населення, яке повинно нарешті зрозуміти, що гроші, взяті в кредиторів, рано чи пізно треба повертати. А ще краще повертати їх згідно з термінами і умовами підписаного позичальником договору. Відповідно, ставитися до відносин кредитор-позичальник треба відповідально. Так роблять в усьому цивілізованому світі. Банкам вигідно мати справу з грамотним клієнтом, тому зараз НАБУ активно працює над цим питанням не тільки на рівні Комітету і законодавства.

Спільно з партнерами НАБУ починає реалізацію широкомасштабної програми підвищення рівня фінансової грамотності українських громадян. Думаю, це стане ще одним фактором, який сприятиме піднесенню кредитних відносин у нашій державі на якісно новий рівень. Від цього виграють усі.

- Дякую за інтерв’ю!

Розмовляв Дмитро Бобесюк (УНІАН)