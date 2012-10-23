Глава ДПСУ: зростання позиції України в Doing Business Report-2013 - результат вдосконалення податкової системи

Зростання позиції України в рейтингу Світового банку Doing Business Report-2013 стало результатом системної і цілеспрямованої роботи з удосконалення податкової системи та поліпшення умов ведення бізнесу. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) з посиланням на главу відомства Олександра Клименка.

«Україна довела свою конкурентоспроможність світовій спільноті. Особливо приємний той факт, що авторитетні міжнародні експерти високо оцінили впровадження електронних сервісів для платників», - цитує О.Клименка прес-служба.

За його словами, це той аспект, над яким податківці посилено працювали протягом останнього року. «Якщо на початку 2011 року в електронному вигляді звітували тільки 39% платників ПДВ, то на сьогодні - більше 98%. У перспективі - повне охоплення платників податку на прибуток, земельного податку, податку на доходи фізичних осіб і всіх інших видів податків», - йдеться в повідомленні прес-служби.

За словами О.Клименка, сьогодні Податкова служба близька до того, щоб удвічі скоротити часові витрати на ведення податкового обліку. «Обсяг необхідних документів скоротився втричі. Жорстко лімітовані терміни розгляду поданих заяв - не більше шести днів. У своїй роботі ми керуємося принципом: сплата податків повинна бути простою і зручною для платника. Організаційні навантаження при зборі податків ми беремо на себе, а не перекладаємо їх на платника», - цитує прес-служба главу ДПСУ і нагадує, що законодавство передбачає зниження податкових ставок. Зокрема, за словами О.Клименка, ставка податку на прибуток на момент прийняття Податкового кодексу становила 25%, на поточний момент вона становить 21%, в 2013 році вона буде знижена до 19%. Ставка ПДВ у 2014 році становитиме 17%. «Таким чином, за два роки Україна матиме всі підстави позиціонувати себе як країна з однією із найбільш ліберальних податкових систем у Європі», - йдеться в повідомленні прес-служби ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, Україна посіла 137-е місце в проведеному Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією міжнародному рейтингу Doing Business-2013, піднявшись відразу на 15 позицій. Наша країна увійшла до першої трійки країн, які найбільше поліпшили умови ведення бізнесу за останній рік (слідом за Польщею та Шрі-Ланкою). При цьому Україна посіла перше місце в регіоні Центральної Європи та Східної Азії, зафіксувавши позитивні реформи в сферах створення підприємств (зростання з 116-ої позиції до 50-ї); «оподаткування» (з 183-ї до 165-ї); а також «реєстрація власності» (зі 168-го місця на 149-е).

Глава Державної податкової служби Олександр Клименко прогнозував поліпшення загального рейтингу України в нинішньому році мінімум на 14 позицій.