Торги на міжбанку у вівторок закрилися котируваннями 8,1720/8,1810 грн/дол.

У вівторок, 23 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1700/8,1790, на 12:00 ціни зросли - 8,1775/8,1820. На час закриття торгів цінові рівні знизилися: 8,1720/8,1810 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2623/27, на 12:00 ціни піднялися - 0,2626/30. На час закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2624/28. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 31,2100 (+0.3650).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3000/75. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6480/10,6615, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,6550/10,6650. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися: 10,6315/10,6470.