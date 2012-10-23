«Дельта Банк» в січні-вересні скоротив чистий прибуток в 8,4 раза

Чистий прибуток «Дельта Банку» (Київ) у січні-вересні 2012 року скоротився проти показника аналогічного періоду 2011 року в 8,4 раза - до 61,699 млн грн. Про це йдеться в звіті банку.

Згідно зі звітом, в III кварталі банк отримав прибуток у розмірі 23,736 млн грн проти 479,382 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 36% і на 1 жовтня п.р. становлять 31,612 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 23%, до 16,853 млрд грн, зобов'язання - на 37%, до 28,673 млрд грн, власний капітал зріс на 30% до 2,94 млрд грн, статутний капітал - в 2,8 рази, до 2,327 млрд грн.

Довідка УНІАН. КБ «Дельта» зареєстрований 9 лютого 2006 року.

Основними акціонерами банку є Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.