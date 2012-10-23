Націоналізований "Укргазбанк" планує в 2012 році отримати прибуток понад 0,5 млрд грн. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова правління "Укргазбанку", виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов.

"До кінця року «Укргазбанк» планує вийти на фінансовий результат у понад 500 млн грн прибутку. Це вдвічі більше запланованих показників", - сказав С.Мамедов.

При цьому він упевнений, що такий показник є досить привабливим для потенційних інвесторів банку.

Як повідомляв УНІАН, «Укргазбанк» в січні-вересні 2012 року отримав чистий прибуток 290,775 млн грн в порівнянні зі збитками в 3,6 млрд грн за відповідний період 2011 року. При цьому прибуток за третій квартал становить 108,295 млн грн в порівнянні із збитком 3,6 млрд грн за третій квартал 2011 року.

Детальніше про «Укргазбанк» і НАБУ читайте в інтерв'ю С.Мамедова для УНІАН.