Нацкомфінпослуг ініціює збільшення участі ринку в її фінансуванні

Голова Національно комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) Андрій Стасевський має намір ініціювати збільшення участі учасників ринку у фінансуванні роботи комісії.

Як повідомляється на сайті Нацкомфінпослуг, про це О.Стасевський заявив у ході міжнародної конференції з питань регулювання та нагляду за страховими компаніями 22 жовтня в Амстердамі (Нідерланди).

«Платежі нагляду в Нідерландах становлять 90%, і тільки 10% фінансує держава - виключно питання розробки законів і інших нормативних документів. Такий підхід дозволяє економити бюджетні кошти і повністю виключає корупцію. Питання про подібну пропорцію фінансування регулятора я запропоную розглянути Президентові України та уряду після повернення до України», - сказав О.Стасевський.

На сьогодні фінансування роботи Нацкомфінпослуг здійснюється повністю за держкошти.