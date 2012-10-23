Створюється список вкладників проблемних кредитних спілок

Національна комісія з регулювання ринку фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) спільно з представниками громадських об'єднань працює над створенням списку вкладників проблемних кредитних спілок. Про це повідомляється на сайті Комісії.

У повідомленні з посиланням на інформацію члена Нацкомфінпослуг Віктора Берліна зазначається, що в списку буде зафіксована інформація про кожного вкладника із зазначенням суми заборгованості, назви кредитної спілки, термінів затримки повернення коштів.

Також повідомляється, що Нацкомфінпослуг створює громадську приймальню, яка з 1 листопада, окрім роботи із створення списку вкладників проблемних кредитних спілок, додатково «відстежуватиме громадську думку».

За інформацією комісії, до 1 листопада планується підготувати й узгодити регламент створення списку вкладників.

На сайті Нацкомфінпослуг відсутня актуальна інформація щодо кількості кредитних спілок, які на сьогодні працюють в Україні. Також на сайті відсутня інформація про кредитні спілки, які можна віднести до категорії «проблемні».

За даними Комісії на кінець вересня 2011 року в Україні працювало 610 кредитних спілок, що на 69 менше ніж на аналогічну дату 2010 року.