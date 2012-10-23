Єврокомісія підтримала податок на фінансові трансакції у 10 країнах ЄС

Брюссель. Єврокомісія дала «зелене світло» введенню податку на фінансові трансакції в 10 країнах Європейського Союзу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, після того, як комісія представила у вересні 2011 року пропозицію про впровадження податку на фінансові трансакції в ЄС, обговорення в Раді міністрів із питань економіки і фінансів продемонстрували неможливість досягнення консенсусу на цьому етапі через позицію низки країн і, перш за все, Великої Британії.

Разом із тим, станом на 23 жовтня, 10 країн, зокрема, Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, Греція, Італія, Португалія, Словаччина, Словенія та Іспанія заявили про бажання впровадити такий податок і запропонували комісії підтримати так звану процедуру “посиленого співробітництва”.

В рамках цієї процедури, згідно з угодою ЄС, щонайменше 9 країн можуть почати спільно реалізовувати ті чи інші ініціативи за умови підтримки кваліфікованої більшості в Раді ЄС і згоди Європарламенту.

Своїм сьогоднішнім рішенням Єврокомісія схвалила проект рішення Ради ЄС стосовно початку процедури посиленого співробітництва між десятьма країнами ЄС у сфері впровадження податку на фінансові трансакції.

До кінця року Комісія планує також представити пропозиції з впровадження податку на фінансові трансакції в країнах, які вирішили взяти участь у реалізації цієї ідеї. Ці пропозиції, як уточнили в прес-службі, базуватимуться на минулорічних пропозиціях комісії з можливими поправками у зв'язку з меншою кількістю країн, які братимуть участь у їх реалізації.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Європейська комісія схвалила проект податку на фінансові трансакції.

На думку Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, новий податок повинен стати загальноєвропейським, кошти від якого спрямуватимуть на фінансування бюджету ЄС.

На початку жовтня 11 країн-членів зони євро виступили на підтримку податку на фінансові трансакції.