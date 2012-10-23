«Райффайзен Банк Аваль» виплатить гарантовані суми вкладникам банку «Базис»

АТ «Райффайзен Банк Аваль» виплачуватиме гарантовані суми відшкодувань вкладникам ПАТ «АКБ «Базис», який перебуває у стадії ліквідації.

Про це йдеться в офіційному повідомленні банку «Базис» з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Виплати будуть здійснюватися з 23 жовтня по 30 листопада 2012 р. в філіях і відділеннях банку-агента фонду АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Для отримання гарантованої суми відшкодування у банку-агенті вкладник повинен пред'явити паспорт та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Відшкодування також виплачуються іншим особам на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Для отримання відшкодування на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям необхідно звернутися безпосередньо до Фонду гарантування вкладів.

Виплата відшкодувань вкладникам, які з якихось причин не звернулися в «Райффайзен Банк Аваль» протягом зазначеного часу і, відповідно, не отримають гарантованої суми, здійснюватиметься фондом шляхом переказу коштів за індивідуальними зверненнями вкладників. Для цього вкладник після 30 листопада 2012 повинен направити до фонду заяву довільної форми та додати до неї чіткі копії паспорта та документа про присвоєння ідентифікаційного номера облікової картки платника податків.

На сайті АТ «Райффайзен Банк Аваль» розміщена інформація про те, що, виплати вкладникам банку ПАТ «АКБ «Базис», який перебуває у стадії ліквідації, будуть здійснюватися за допомогою системи строкових грошових переказів банку «Аваль-Експрес». За бажанням клієнтів, кошти також можуть бути зараховані на поточний рахунок у банку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора публічного акціонерного товариства «АКБ «Базис». Нацбанк постановою № 357 від 23 серпня 2012 призначив ліквідатором ПАТ «АКБ «Базис» Ладоненко В.Н. Ліквідатор знаходиться за адресою: Харків, провулок Мар'яненка, 4.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова.

За класифікацією НБУ, «Базис» відноситься до групи невеликих фінустанов з активами менше 3 млрд грн.

Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року є Олег Гайовий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 року в банку введена тимчасова адміністрація НБУ.

26 липня тимчасовий адміністратор направив на узгодження в НБУ програму оздоровлення банку, в рамках якої інвестори дали згоду вкласти в банк 500 млн грн.

6 серпня тимчасова адміністрація банку прийняла рішення збільшити статутний капітал банку на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн шляхом приватного розміщення 401604250 простих акцій бездокументарної форми номінальною вартістю 1,28 грн.