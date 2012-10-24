Азаров сподівається на прискорення зростання економіки в 2013 році

Уряд України, попри світову кризу, очікує прискорення економічного зростання в 2013 році порівнянні з 2012 роком, сказав в інтерв'ю Reuters прем'єр-міністр Микола Азаров.

За його словами, динаміка зростання експортно орієнтованої економіки України сповільнилася в рік парламентських виборів через рецесії в єврозоні і падіння глобального попиту на сталь, склавши за дев'ять місяців 2012 року близько одного відсотка.

"Природно, Україна зазнає впливу світової економічної кризи. А ми експортно орієнтована країна", - сказав М.Азаров.

"Насправді у нас поки що плюс з валового внутрішньому продукту... Поки що ми зі своїм (одним) відсотком у лідерах перебуваємо", - додав прем'єр, який очолює виборчий список Партії регіонів, яка розраховує зберегти більшість у майбутній Раді.

Він не надав порівняльних даних динаміки ВВП за дев'ять місяців минулого року.

У 2011 році ВВП України збільшився на 5,2 відсотка.

Держстат публікує лише квартальні дані. За оцінкою Національного банку зростання ВВП в січні-вересні 2011 року перевищувало п'ять відсотків.

Глава уряду додав, що висока порівняльна база минулого року, коли країна одержала рекордний урожай, також є причиною нижчих показників нинішнього року.

"Але вже наступного року для нас базою порівняння буде 2012 рік. І враховуючи зростання внутрішнього товарообігу, зростання доходів населення, це створить плюс", - сказав М.Азаров.

"Ми обговорюватимемо з МВФ, що в прогноз заклали приблизно 3,5 відсотка. На мій погляд, це зростання буде абсолютне реалістичним", - продовжив він, але відмовився назвати прогноз ВВП за підсумками всього 2012 року, відзначивши лише, що показник залишиться "позитивним". У 2009 році ВВП України впав на рекордні 15 відсотків, а промислове виробництво на 22 відсотки через скорочення попиту на метали в умовах глобальної фінансово-економічної кризи і скорочення доступу до ринків капіталу.

Прем'єр також сказав, що уряд розраховує на підтримку Національного банку, який в умовах низької інфляції планує пом'якшити грошово-кредитну політику, аби допомогти кредитуванню реального сектору.

"Національний банк серйозно розглядає програму пом'якшення своєї монетарної політики", - сказав М.Азаров.

Через жорстку антиінфляційну грошово-кредитну політику, що проводилася з другого півріччя 2011 року, банківська система відчуває дефіцит вільних ресурсів, що спричинило зростання ставок з депозитів до 20 відсотків річних і відповідне подорожчання кредитів.

"Національний банк вжив низку заходів, які дадуть змогу банкам знижувати ставки: рефінансування банкам надаватиметься в обмін на програму кредитування реального сектору. Це новий елемент, який з'явився в діяльності Національного банку", - сказав прем'єр.

За його словами, пом'якшення монетарної політики не становить загрози для цінової стабільності на внутрішньому ринку, де з весни спостерігалося щомісячне зниження індексу споживчих цін.

За даними Держстату, у вересні в річному виразі ціни не змінилися, а до попереднього місяця виросли лише на 0,1 відсотка.

"Я одержав дані за дві декади жовтня - у нас рівно нуль у жовтні. І я думаю, що ми 10 місяців закінчимо з нульовою інфляцією", - сказав М.Азаров.

"Ті заходи, на які збирається піти і вже йде Національний банк, нам уявляються надзвичайно доцільними. Загрози для стабільності гривні немає жодної, і можна йти на такі заходи", - сказав прем'єр.

За його словами, пом'якшення грошово-кредитної політики НБУ також не призведе до порушення критеріїв програми співпраці з МВФ.

Ключовий кредитор на початку 2011 року заморозив програму stand-by, після того, як влада відмовилася підвищувати тарифи на газ для населення, щоб скоротити дефіцит держбюджету.

Програму було схвалено в 2010 році на загальну суму приблизно 15,5 млрд дол., але країна змогла одержати лише два транші на суму трохи більше 3 млрд дол.

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