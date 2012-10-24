У Білорусі золотий запас зріс на 300 кг

Мінськ. Золотий запас Нацбанку Білорусі за третій квартал поточного року зріс на 300 кг і за станом на 1 жовтня становить 32 т.

Про це УНІАН повідомили в Національному банку Білорусі.

«На 1 січня 2012 року золотий запас Національного банку Білорусі становив 31,7 т. У першому кварталі він зріс на 200 кг і досяг 31,9 т на 1 квітня 2012 року, у другому кварталі знизився - також на 200 кг до початкових 31,7 т», - відзначили в Нацбанку Білорусі.

Довідка УНІАН. За четвертий квартал 2011 року золотий запас Національного банку Білорусі збільшився на 700 кг. У цілому за 2011 рік золотий запас Нацбанку Білорусі зріс на 400 кг.

Золотий запас Національного банку Білорусі обчислюється в тоннах і включає золото (переважна частка), а також срібло, платину і паладій.