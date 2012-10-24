Fitch прогнозує 10-процентну девальвацію гривні до кінця року

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що до кінця року українська національна валюта девальвує на 10% - до 8,8 грн за один долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор групи з європейських країн з економікою, що розвивається, Чарльз Севіль під час VII щорічної конференції Fitch Ratings в Україні.

«Якщо буде девальвація, то до кінця року вона становитиме близько 10%», - сказав Ч.Севіль.

Fitch прогнозує зниження золотовалютних резервів України в 2012 році до 27,1 млрд доларів, порівняно з 31,8 млрд доларів на кінець 2011 року. У 2013 році агентство прогнозує продовження скорочення валютних резервів Нацбанку до 26,2 млрд доларів.

У доповіді Ч.Севіля зазначається, що агентство прогнозує збереження курсу на рівні 8,8 грн/дол. і в 2013 році.

Fitch також прогнозує скорочення зростання реального ВВП у 2012 році до 0,5%, у 2013 році – 3,2%. Інфляція за прогнозами агентства поточного року становитиме 2,2%, у 2013 може збільшитися до 6,5%. Номінальний ВВП у 2012 році прогнозується на рівні 167,2 млрд доларів, а в 2013 – 170,1 млрд доларів.

Крім того, за прогнозами Fitch, дефіцит бюджету в 2012 році може становити 5,1% ВВП (у 2011 дефіцит був на рівні 4,2% ВВП), у 2013 прогноз дефіциту - 3,8% ВВП.

Агентство прогнозує, що валовий державний борг України в 2012 році досягне 32,1% ВВП, у 2013 – 32,6% ВВП, дефіцит рахунку поточних операцій у 2012 році - 6,6% ВВП, у 2013 – 5,2% ВВП. За прогнозами Fitch, валовий зовнішній борг України в 2012 році може збільшитися до 80,6% ВВП, порівняно з 75,2% ВВП у 2011 році. В 2013 році цей показник може досягти 84,2% ВВП.

Серед іншого Ч.Севіль висловив надію на те, що Україна зможе досягти домовленості про продовження співпраці з МВФ і з приводу ціни на російський газ.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, уряд України прогнозує в 2013 році середній курс гривні до долара на рівні 8,11-8,2 грн/дол., і цей прогноз був використаний для підготовки проекту державного бюджету України наступного року. На його думку, заяви політичних опонентів про можливий обвал курсу гривні є спробою розхитати стабільність у країні.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

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