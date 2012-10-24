Мінекономрозвитку не виключає перегляду прогнозу зростання ВВП на 2013 рік

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не виключає перегляду прогнозу зростання реального ВВП на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник директора Департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування міністерства Наталія Горшкова під час VII щорічної конференції Fitch Ratings в Україні.

«Ми спостерігаємо за розвитком економіки і ризиків. Остаточної крапки в прогнозі (по ВВП на 2013 рік, який на сьогодні становить 4,5% - УНІАН) ми не поставили», - сказала Н.Горшкова.

За її словами, 2012 рік за показником ВВП буде не характерним унаслідок проведення Євро-2012 і парламентських виборів. Тому якщо в поточному році зростання ВВП буде 1-2%, то в наступному очікувати 6-7% недоцільно.

За словами представника міністерства, у 2013 році прогнозується деяке прискорення економічного зростання. При цьому єдиним фактором до різкого розвороту динаміки розвитку України в Мінекономрозвитку вважають виключно зовнішні чинники.

Н.Горшкова також зазначила, що для України зростання ВВП в 4,5% - «це неприйнятно мало».

Як заявив 23 жовтня у коментарі УНІАН академік, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць, зростання внутрішнього валового продукту України сповільниться з 5,2% у 2011 році до 0,5-1% у 2012 році. Очікування на наступний рік, за словами В.Гейця, більш оптимістичні - 3-3,5% економічного зростання.

Міністр фінансів України Юрій Колобов 10 жовтня заявив, що прогнозні макропоказники на 2013 рік будуть скориговані з урахуванням зміни прогнозних макропоказників 2012 року, які будуть відомі за підсумками економічного розвитку за 3-й квартал поточного року.

Голова Національного банку України Сергій Арбузов вважає, що урядовий прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2013 році на рівні 4,5% є оптимістичним.