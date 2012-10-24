Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань
12:02, 24 жовтня 2012Фінанси
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У середу, 24 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням триваючих котирувань – 8,1750/8,1850 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2612/17, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6170/10,6315. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2986/88 (вівторок — 1,3031/33).
У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.
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