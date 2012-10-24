Fitch відзначає слабкий процес консолідації в банківській системі України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає, що процес консолідації у банківській системі України проходить слабкими темпами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в матеріалах щорічної конференції Fitch Ratings в Україні.

«Консолідація обмежена і проводиться, в основному, в рамках одних і тих же фінансових груп. Процес консолідації ускладнюють слабкі баланси банків і невизначеність перспектив сектору», - вважають у Fitch.

Зокрема, наголошується, що банківський сектор залишається фрагментованим: на 20 провідних банків припадає 70% активів системи на кінець першого півріччя 2012 року, і ця частка не змінилася з третього кварталу 2008 року.

Fitch відзначає, що державні банки зберігають свої позиції частково за рахунок підтримки компаній держсектора. При цьому іноземні банки втрачають ринкову частку через в цілому обмежений апетит до ризиків: активи скоротилися приблизно на 2% у 2011 році і в першій половині 2012 року, а також після недавніх продажів місцевим інвесторам.

«Частка дочірніх структур банків ЄС зменшилася до 20% активів сектора наприкінці першого півріччя 2012 року з 36% на кінець 2008 року», - йдеться у документі.

Нагадаємо, за прогнозами експертів міжнародної консалтингової компанії McKinsey, через кілька років в Україні залишиться не більше чотирьох великих європейських банків, тоді як інші або підуть з ринку, або будуть поглинуті конкурентами.

Довідка УНІАН. Станом на 1 жовтня 2012 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

Активи українських банків у вересні 2012 р. виросли на 1,5%, з початку ц.р. - збільшилися на 5,9%, - до 1,121 трлн грн.

Банківська система України за підсумками січня-вересня 2012 року отримає прибуток у розмірі 2,8 млрд грн, проти 5,6 млрд грн збитку за аналогічний період 2011 року.

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