Банк «Надра» збільшив чистий прибуток на 5,2%

Банк «Надра» (Київ) у січні-вересні 2012 року, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 5,2% - до 883 тис грн. Про це йдеться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі банк отримав прибуток у розмірі 351 тис грн проти 434 тис грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні скоротилися на 5,4% і на 1 жовтня 2012 року становлять 25,308 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2%, до 19,833 млрд грн, зобов'язання - на 6,3%, до 21,278 млрд грн. Статутний капітал залишався на рівні 3,890 млрд грн, власний капітал зріс на 0,02% - до 4,03 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року по 13 серпня 2011 р. у банку «Надра» працювала тимчасова адміністрація.

У другому кварталі 2011 р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, придбала 89,9659% акцій банку.

Банк «Надра» у 2011 році, порівняно з 2010 роком, скоротив чистий прибуток у 2,3 раза - до 2,001 млн грн.