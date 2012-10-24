Бродський: обсяг нелегальних зарплат в Україні досяг 145 млрд грн

Обсяг зарплат, що виплачуються українцям, які не мають офіційного оформлення на своїх робочих місцях, становить 145 млрд грн. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло Бродський.

За словами чиновника, кількість працівників, які працюють без легального оформлення, становить 5 млн людей. «П'ять мільйонів громадян отримують 145 мільярдів гривень у конвертах», - сказав М.Бродський і додав, що це і є значний ресурс для підвищень доходів пенсійного фонду та відрахувань до місцевих бюджетів.

Крім того, за словами М. Бродського, близько 25% оформлених офіційно працівників отримують мінімальну зарплату. «У нас 14 мільйонів пенсіонерів, 1,5 мільйони приватних підприємців і 12 мільйонів найманих працівників. З цих 12 мільйонів 25% оформлені на мінімальну зарплату, а решта знову-таки отримують у конвертах», - сказав М. Бродський.

Він підкреслив, що вирішити ситуацію покликаний новий закон про зайнятість населення, який набере чинності з 1 січня 2013 року. Основне завдання документа - вивести відносини найнятих працівників і їхніх роботодавців у законодавчу площину, а також стимулювати роботодавців на створення нових робочих місць.

Нагадаємо, на початку липня віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявив, що виведення заробітних плат і робочих місць з тіні дозволить підвищити виплати українським пенсіонерам більш ніж на 300 грн.

Як повідомляв УНІАН, з початку року станом на середину вересня Держподатслужба легалізувала трудові відносини понад 60 тис найманих працівників з роботодавцями, унаслідок чого бюджет отримав додатково 11 млн грн податку на доходи фізичних осіб.