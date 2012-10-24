Fitch: девальвація гривні на більш ніж 10% - загроза для якості банківських активів

Девальвація національної валюти має бути контрольованою, і у разі, якщо вона до кінця 2012 року досягне більш як 10%, це стане істотним ризиком для якості кредитного портфеля банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в матеріалах VII щорічної конференції Fitch Ratings в Україні.

«За базовим сценарієм Fitch, зниження курсу гривні на 10% до кінця 2012 року має бути керованим у плані якості активів, але більш значна девальвація може представляти істотні складнощі», - вважають в Fitch.

У документах зазначається, що згідно із дослідженням 14 банків, що рейтингуються Fitch в Україні, в середньому 19% кредитів має прострочення на 90 днів (проблемні кредити), а 29% є реструктурованими кредитами - разом 48% потенційних проблемних кредитів на кінець першого півріччя 2012 року (на кінець 2011 року: 18% + 28% = 46%).

При цьому зазначається, що показники за конкретними банками істотно варіюються порівняно з середніми значеннями і можуть бути гіршими за нерейтинговані банки.

За даними НБУ, сумнівні та збиткові кредити становили на кінець першої половини 2012 року 14,1%, знизившись з пікового рівня 15,5% до кінця першого кварталу 2011 року.

«Розчищення балансу все ще йде дуже поволі, утрудняючи подальший розвиток бізнесу», - наголошують в Fitch.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 24 жовтня, директор групи з європейських країн із економікою, що розвивається, Чарльз Севіль під час VII щорічної конференції Fitch Ratings в Україні заявив, що Fitch Ratings прогнозує девальвацію гривні до кінця року на 10% - до 8,8 грн за один долар.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

За даними Національного банку України, обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банків з початку 2012 року скоротився на 3,4% (на 2,68 млрд грн) і на 1 вересня становив 76,614 млрд грн.