У Нацбанку досить інструментів для забезпечення стабільності курсу гривні - НАБУ

На сьогодні у Національного банку України є всі можливості для збереження стабільності курсу національної валюти, заявив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов на прес-конференції в УНІАН в середу.

«Я впевнений, що є можливості, сили та інструменти для того, щоб курс був у рамках тих планових показників, які прийняті Кабінетом Міністрів України і НБУ. Все для цього є», - сказав він.

При цьому він відзначив, що НБУ вдається ефективно згладжувати коливання курсу. Водночас, різного роду прогнози щодо можливого послаблення курсу нацвалюти до 10-12 грн/дол. тільки ускладнюють завдання Нацбанку із забезпечення стабільності гривні.

«Зростання курсу до 10-12 грн/дол. призведе до того, що у нас піде нова хвиля кризи, у нас не буде виробництва, у нас не буде зростання ВВП. І ми цими розмовами про те, що курс буде 12 грн/дол., заганяємо самі себе в безвихідь», - наголосив С.Мамедов.

Як повідомляв УНІАН, на думку міжнародного рейтингового агентства Fitch, девальвація гривні до кінця 2012 року більш ніж на 10% стане істотним ризиком для якості кредитного портфеля банків.

8 жовтня під час прямої телефонної лінії читачам газети «Комсомольская правда в Украине» прем'єр-міністр України Микола Азаров вкотре заявив, що в уряду і НБУ є можливості для забезпечення стабільності курсу гривні.

Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

Зокрема, резерви в іноземній валюті скоротилися на 3% - до 27,268 млрд дол., у золоті — зросли на 6%, до 1,978 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

20 вересня М.Азаров повідомив, що уряд України прогнозує в 2013 році середній курс гривні до долара на рівні 8,11-8,2 грн/дол., і цей прогноз було використано для підготовки проекту державного бюджету України наступного року.