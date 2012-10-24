Мінфін може знизити прибутковість казначейських зобов'язань

За умови збереження високого попиту на казначейські зобов'язання (КЗ) Міністерство фінансів України ймовірно може переглянути прибутковість даного інструменту.

Таку думку висловив виконавчий директор Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Мамедов на прес-конференції в УНІАН у середу.

Він зазначив, що встановлений за КЗ рівень прибутковості в 9,2% річних робить інструмент досить привабливим. Водночас така прибутковість дозволить Мінфіну досить швидко забезпечити плановий обсяг залучення ресурсів за цим інструментом, після чого можливий перегляд прибутковості в бік зниження.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Мінфіну протягом перших десяти днів реалізації було продано КЗ на 86,5 млн дол., водночас як за перший тиждень сума реалізованих паперів становила 47 млн ​​дол.

Таким чином, середньоденний продаж КЗ у перший тиждень був на рівні 6,7 млн ​​дол., а за наступні три дні збільшився у два рази - до 13,2 млн дол.

Довідка УНІАН. З 10 жовтня 2012 Мінфін, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 № 836 «Про випуск казначейських зобов'язань», почав розміщення казначейських зобов'язань на пред'явника в документарній формі загальним обсягом 200 млн дол. США (серій А і Б по 100 млн дол. кожна) з терміном обігу 2 роки, номінальною вартістю одного паперу - 500 доларів США, процентною ставкою 9,2% річних і сплатою купонів кожні шість місяців.

Продаж казначейських зобов'язань для фізичних осіб здійснюється по всій території України, майже в 500 установах «Сбербанку».