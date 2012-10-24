Курс гривні до долара на міжбанку наближається до позначки 8,20

У середу, 24 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними 8,1750/8,1850, до 12:00 звузився спред 8,1785/8,1835. На час закриття торгів цінові рівні зросли 8,1870/8,1970 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2612/17, до 12:00 ціни знизилися 0,2603/07. На час закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2604/08. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,3700 (+0.1600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2986/88, а до 15:00 знизилися 1,2943/45. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6170/10,6315, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5770/10,5875. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися 10,5955/10,6120.