Банки відзначать Всесвітній день заощаджень акціями і бонусними відсотками за депозитами

Українські банки вперше відзначать Всесвітній День заощаджень, в рамках якого планують провести освітні акції, а також запропонувати більш високі ставки за депозитами.

Про це в середу на прес-конференції в УНІАН повідомили представники німецького банку KFW, Національної асоціації банків України (НАБУ) і Національного банку України, організацій, за підтримки яких відбуватимуться заходи, присвячені Дню заощаджень.

Як повідомив директор KFW бюро в Україні Гуннар Вельцхольц, Всесвітній день заощаджень було засновано в жовтні 1924 року в Мілані на першому Міжнародному конгресі ощадних кас представниками 29 країн. Засновники за допомогою традиції святкування Дня заощаджень хотіли донести до населення, що заощадження створюють фінансовий захист і забезпечують більш високий рівень життя.

Г.Вельцхольц відзначив, що фінансовий ресурс населення грає дуже важливу роль в забезпеченні розвитку економіки Німеччини. Так, 40% всіх своїх коштів населення зберігає в банках, які у свою чергу забезпечують фінансовим ресурсом економіку.

«Проведенням Всесвітнього Дня заощаджень в Україні ми хочемо донести, особливо до молоді та дітей, важливу роль заощаджень, пояснити, що той, хто раніше починає відкладати гроші, зможе в майбутньому використовувати їх як основу для своєї фінансової незалежності», - відзначив Г.Вельцхольц.

У свою чергу виконавчий директор Національної асоціації банків України Сергій Мамедов відзначив, що для банкірів дуже важливо навчити населення правильно користуватися своїми грошовими ресурсами. Проведення заходів щодо підвищення фінансової грамотності населення дозволить банкам одержати більш якісного позичальника і тим самим зменшити свої ризики.

При цьому, як повідомив С.Мамедов, основний акцент планується робити на роботу з молоддю і дітьми, оскільки саме ці категорії населення формуватимуть основу клієнтської бази банків у майбутньому.

«Планування бюджету, вміння розпоряджатися своїми коштами - це ази фінансової грамотності, в освоєнні яких зацікавлені й наші клієнти, й наші банки. Грамотний і розумний клієнт - це добрий клієнт, а День заощаджень таких клієнтів виховує, причому з дитинства», - зазначив С.Мамедов.

Директор Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання і нагляду Нацбанку Наталія Іваненко повідомила, що, крім вищесказаного, проведення в Україні Всесвітнього Дня заощаджень також спрямоване на підвищення довіри населення до банківської системи.

При цьому вона відзначила, що обсяг депозитів населення в банках з початку цього року збільшився на 46 млрд грн, при цьому кошти населення становлять 37% ресурсної бази українських банків.

С.Мамедов повідомив, що брати участь в заходах, присвячених Всесвітньому дню заощаджень, висловили бажання близько 20 банків - членів НАБУ. При цьому серед цих банків і кілька банків із десятки найбільших банків України.

Також він повідомив, що паралельно із заходами щодо підвищення фінансової грамотності, які включатимуть зустрічі банкірів із студентами, школярами, акції у відділеннях банків, банки мають намір запропонувати бонусні відсотки за депозитами. Розмір таких бонусів кожен банк визначатиме самостійно, але, в середньому, він становитиме близько 2%.

*** Всесвітній день заощаджень відзначають 31 жовтня.