У Києві хочуть спростити порядок залучення інвесторів до розвитку інфраструктури

Київська міськдержадміністрація пропонуватиме Київраді затвердити спрощений порядок залучення інвесторів до розвитку міської інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ КМДА.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, йдеться про спрощення бюрократичних процедур та скорочення їхньої кількості.

Як повідомив Р.Крамаренко, чинний процес проходження інвестиційної пропозиції від її ініціювання до підписання інвестиційного договору за умови неухильного виконання усіма учасниками процесу регламентних термінів становить більше 3 місяців, а з урахуванням об’єктивних та суб'єктивних чинників, що виникають у процесі підготовки та оформлення проекту – більше 6.

«На сьогодні загальна процедура вимагає проведення як мінімум 4 засідань інвестиційної комісії щодо одного проекту з відповідним оформленням документів, а це – час 16 членів комісії (керівників структурних підрозділів КМДА та депутатів Київради), випуск 2 розпоряджень КМДА, збір більше 160 підписів, а також витрачання бюджетних коштів на розробку передпроектних пропозицій для формування умов конкурсу. Для удосконалення інвестиційної процедури пропонується передати технічні функції з проведення конкурсу Головному управлінню економіки та інвестицій, у тому числі щодо розкриття конкурсних пропозицій без проведення додаткового засідання комісії та з забезпеченням відповідної публічності процедури», – сказав Р.Крамаренко.

Разом з тим, принципові рішення – про оголошення конкурсу, затвердження умов конкурсу та переможця – залишаються у повноваженні комісії. Як результат, оновлена процедура дозволить спростити інвестиційний процес удвічі та одночасно підвищити його ефективність, зауважив Р.Крамаренко.

«Це дасть можливість проведення замість 4 засідань комісії – 2, випуску замість двох одного розпорядження КМДА, скорочення кількості підписів чиновників на документах удвічі та зменшення тривалості процедури до 2 місяців», – пояснив Р.Крамаренко.

Він додав, що Головне управління економіки та інвестицій підготувало проект рішення Київради, яким передбачено вищезазначену зміну функцій учасників інвестиційного процесу і прописано удосконалений інвестиційний процес.

Проект рішення буде опубліковано на офіційному сайті КМДА з метою отримання пропозицій до нього від громадськості.