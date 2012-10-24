«БТА Банк» у січні-вересні подвоїв збиток

«БТА Банк» (Київ) у січні-вересні 2012 року одержав збиток у розмірі 78,3 млн грн, що в 2 рази більше за збиток, одержаний банком за аналогічний період 2011 року.

Про це мовиться у звіті банку.

Активи банку в січні-вересні зменшилися на 0,2% і на 1 жовтня 2012 року становили 5,73 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – на 35%, до 1,25 млрд грн, зобов'язання – зросли на 0,6%, до 4,21 млрд грн.

Статутний капітал банку за звітний період не змінювався і становить 1,5 млрд грн, власний капітал скоротився на 2,4% – до 1,52 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «БТА Банк» (раніше ВАТ «Український кредитово-торговий банк») створено у 1992 році.

Єдиним акціонером ПАТ «БТА Банк», що володіє більш ніж 10% акцій, на 1 жовтня 2012 року було казахстанське АТ «БТА Банк», якому належить 49,9883% акцій.