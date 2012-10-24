«Сведбанк» у січні-вересні одержав 252,1 млн грн збитку

«Сведбанк» у січні-вересні 2012 року одержав 252,117 млн грн збитку у порівнянні з 86,825 млн грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Про це мовиться у звіті банку.

Згідно зі звітом, у III кварталі 2012 року банк одержав 63,7 млн грн збитку проти 42,78 млн грн прибутку за аналогічний період 2011 року.

Активи банку з початку року зменшилися на 33% і на 1 жовтня 2012 року становили 5,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів — в 1,7 раза, до 2,96 млрд грн, зобов'язання - на 33,7%, до 4,95 млрд грн. Статутний капітал залишився на рівні 5,441 млрд грн, власний капітал зменшився на 28% - до 643,5 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сведбанк» (м. Київ) засноване в 1991 році.

У 2011 році банк одержав збиток 520,22 млн грн у порівнянні з прибутком 80,895 млн грн у 2010 році.

99,9998% акцій української кредитно-фінансової установи належать Swedbank (Швеція).