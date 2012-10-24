«Райффайзен Банк Аваль» у січні-вересні збільшив прибуток у 2,8 раза

«Райффайзен Банк Аваль», що входить до групи найбільших банків, у січні-вересні 2012 року збільшив чистий прибуток проти аналогічного періоду 2011 року в 2,8 раза - до 68,567 млн грн. Про це мовиться у звіті банку.

Згідно зі звітом, прибуток банку в III кварталі 2012 року становив 52,522 млн грн проти 9,348 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні п.р. скоротилися на 7,6% і на 1 жовтня становили 47,434 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 12%, до 26,701 млрд грн, зобов'язання - на 8,4%, до 41,1 млрд грн. Статутний капітал банку збільшився на 0,013% - до 3,003 млрд грн, власний капітал скоротився на 2% - до 6,330 млрд грн.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засновано в 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Прибуток «Райффайзен Банк Аваль» в 2011 році становив 30,655 млн грн.

Австрійська група «Райффайзен» володіє 96,18% акцій «Райффайзен Банку Аваль».