ЄАВТ та МС мають намір до кінця 2013 року підписати угоду про зону вільної торгівлі

Москва. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) і Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану мають намір до кінця 2013 року підписати угоду про зону вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це у четвер, 25 жовтня, сказав начальник федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер на спільній прес-конференції в Москві з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

«Ми ведемо переговори про створення зони вільної торгівлі – з одного боку Європейська асоціація вільної торгівлі, куди входить Швейцарія, з іншого боку - Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану», - сказав Д.Буркхальтер.

«Переговори йдуть інтенсивно і ми сподіваємося, що наприкінці 2013 року - початку 2014 року нам вдасться укласти угоду», - сказав він.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі створена в 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), яка набула чинності в 1994 році.

З листопада 2010 р. Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії та ЄАВТ почали переговори про укладення угоди про вільну торгівлю.

Угода про вільну торгівлю України з країнами ЄАВТ набула чинності з 1 червня 2012 р.