ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України в 2012 році до 1%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України до 1%, в ​​той час, як згідно з травневим прогнозом, зростання економіки прогнозувався на рівні 2,5%.

Про це йдеться в аналітичному огляді ЄБРР.

Як уточнив УНІАН прес-секретар ЄБРР в Україні Антон Усов, на 2013 рік поки що зберігається прогноз зростання ВВП на рівні 4%, але найближчим часом можливий його перегляд.

Згідно з даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в 2011 році виріс на 5,2%.

ЄБРР також прогнозує зниження інфляції у 2012 році до 1,5%, ​​порівняно із 7,7% в 2011 році.

Аналітики банку також очікують, що дефіцит держбюджету в п.р. залишиться на рівні минулого року - 5,3% ВВП, а дефіцит поточного рахунку збільшиться майже в 2 рази - до 7% з 3,9% ВВП.