Комісар ЄС глибоко розчарований наміром України припинити експорт пшениці

Брюссель.Комісар Європейського Союзу з питань сільського господарства і сільського розвитку Дачіан Чіолош глибоко розчарований намірами України припинити експорт пшениці.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-офісі комісара.

“Я глибоко розчарований цим повідомленням. Воно додасть непотрібного тиску на міжнародних сільськогосподарських ринках”, - процитували в прес-офісі слова комісара.

Д.Чіолош, визнаючи намір забезпечити продовольчу безпеку на внутрішньому ринку, тим не менше закликав Україну уникати заходів, які можуть сприяти збільшенню світових цін на продовольство та несуть ризик для традиційних торговельних шляхів.

Як повідомляв УНІАН, міністр агрополітики України Микола Присяжнюк заявив про намір з 15 листопада зупинити експорт пшениці.

"Буде повна заборона з 15 листопада. Буде постанова Кабміну про це. Ми не граємо в ігри, у нас просто немає іншого виходу" - заявив М.Присяжнюк в інтерв’ю агентству Reuters.

Міністр також зазначив, що Україна розгляне питання про введення обмежень, якщо високий рівень експорту загрожуватиме зростанню цін на хліб в домашніх умовах.

Відзначається, що Україна, яка входить в десятку світових експортерів пшениці, заявила про зменшення свого цьогорічного урожаю втричі після несприятливих погодних умов. Водночас США потерпають від найгіршої посухи за півстоліття.

Таким чином, світові ціни на пшеницю, кукурудзу та сою різко зросли влітку цього року.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Міністерство аграрної політики і продовольства заявило, що експортний потенціал пшениці з України може бути вичерпано 15-20 листопада.

Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк звернув увагу зернотрейдерів, що на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн тонн пшениці, що вже на 1,4 млн тонн більше, ніж було зазначено в Меморандумі.

У зв'язку з цим чиновник закликав зернотрейдерів виважено поставитися до подальшого укладення контрактів.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери підписали Меморандум, яким було встановлено, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Пізніше в жовтні М.Присяжнюк висловив припущення про збільшення експорту пшениці до 5 млн тонн.