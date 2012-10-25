Торги на міжбанку в четвер відкрилися котируваннями 8,1790/8,1850 грн/дол.

У четвер, 25 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом відкрилися такими котируваннями - 8,1790/8,1850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2617/21, котирування з євро-гривні пішли вгору - 10,6270/10,6365. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2997/99 (середа - 1,2986/88).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.