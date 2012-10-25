Електронне декларування "підкинуло" Україну вгору в бізнес-рейтингу Світового банку

Активне впровадження електронного декларування у вітчизняній податковій системі стало одним із ключових чинників поліпшення позицій України в рейтингу Doing Business-2013, який підготував Світовий банк (СБ) і Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

Про це УНІАН повідомив партнер PwC Україна (PricewaterhouseCoopers), співголова комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати В'ячеслав Власов.

«Звичайно, електронне декларування, яке було введено в країні, допомогло скоротити кількість платежів і кількість часу, необхідного для їх здійснення. А це в свою чергу сприяло поліпшенню позицій України в рейтингу СБ і МФК», - констатував експерт, коментуючи стрибок країни з 183-го місця на 165-е за параметром «оподаткування».

В.Власов також підкреслив, що нарешті у світовому бізнес-рейтингу були враховані результати дії Податкового кодексу, який набув чинності ще 2011 р. Також експерт звернув увагу, що окрім України, лише 10 країн поліпшили свої податкові оцінки. «Тобто, тенденція насправді хороша», - резюмував представник PwC Україна та Американської торговельної палати.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державної податкової служби Олександр Клименко, коментуючи поліпшення позицій у рейтингу Doing Business-2013, зазначив: якщо в минулому році бухгалтери та підприємці витрачали на податкові процедури в середньому 657 годин, то за станом на 1 червня - 491 годину.

Глава ДПС додав, що якщо на початку 2011 р. в електронному вигляді звітували тільки 39% платників ПДВ, то в 2012 році - понад 98%. У перспективі станеться повне охоплення платників податку на прибуток, земельного податку, ПДФО та всіх інших видів податків електронною звітністю.

Рейтинг Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації Doing Business-2013 вийшов 23 жовтня 2012 року.

Відповідно до цього рейтингу, Україна більше не є світовим аутсайдером у сфері оподаткування бізнесу, піднявшись відразу на 18 рядків вгору - зі сто вісімдесят третього на 165-е місце.

При цьому в податковій сфері Україна увійшла до першої світової десятки (6-е місце) з поліпшення показника «віддаленості від «передового рубежу», уперше введеного в минулорічній доповіді Doing Business. Цей показник допомагає оцінити, як змінюється підприємницьке нормативно-правове середовище в тій чи іншій країні по відношенню до світових лідерів за кожним з напрямків дослідження (за всі роки, починаючи з 2005-го). Оцінюється за шкалою від 0 (найгірший) до 100 (найкращий) пунктів.

За даними нинішньої доповіді, Україна поліпшила показники з оподаткування відразу на 31 пункт (від 16 до 47) по відношенню до світового лідеру в цій сфері - Об'єднаних Арабських Еміратів (100 пунктів), де виробляється чотири податкові платежу при витратах часу на сплату податків - 12 годин (на рік).