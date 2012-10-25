Товарообіг між Україною і Росією за 9 місяців становив 33,5 млрд дол.

Обсяг взаємної торгівлі України і Росії за підсумками 9 місяців 2012 року становив 33,5 млрд доларів США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України з посиланням на голову відомства Ігоря Калєтніка.

За його словами, результат зростання товарообігу обумовлений перш за все спрощенням і прискоренням митних процедур.

«Митні відомства двох країн довели, що можуть працювати на рівні світових стандартів. Разом з тим, досягнуті результати свідчать про наявність ще невикористаного потенціалу економічного співробітництва. Тому завдання митних органів України і Росії полягає у використанні нових механізмів співпраці з метою реалізації всіх можливостей для збільшення обсягів зовнішньої торгівлі обох країн і поглиблення економічних взаємин», - цитує прес-служба голову Держмитслужби І.Калєтніка.

Як повідомляв УНІАН, за даними Федеральної митної служби Росії, Україна є головним торговим партнером РФ серед країн СНД. У жовтні 2012 року Посол України в Росії Володимир Єльченко констатував, що динаміка товарообігу між країнами зберігається. Минулого року, за словами В.Єльченка, товарообіг становив 55,5 млрд доларів, а за 6 місяців 2012 року - 26 млрд доларів.

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