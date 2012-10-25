Підсумком курсової політики НБУ стане підлаштування курсу до ринкових реалій - експерти

Національний банк України (НБУ) продовжить поступово слідувати за ринком, не перешкоджаючи помірному зростанню курсу долара на міжбанку і періодично фіксуючи офіційний курс на певні періоди шляхом його підвищення.

Про це йдеться в опублікованому квартальному економічному звіті Ukrainian Economic Trends Forecast на IV квартал 2012 р. аналітичної групи Da Vinci AG.

У документі наголошується, що динаміка курсу НБУ свідчить про остаточно прийняте рішення регулятора «відпускати» курс. За оцінками аналітиків, зростання курсу на міжбанку говорить про те, що втручання регулятора можна очікувати рівно настільки, щоб зміни не були занадто різкими.

У звіті сказано, що утримання курсу як такого не відбувається, про що може свідчити фіксація офіційного курсу НБУ на фоні підвищуючого тренду міжбанку.

«На відміну від фіксингу регулятора під час довгострокових утримань, його позиція більше не відображає реального роздрібного обмінного курсу», - підкреслюється в документі.

У Da Vinci AG зазначають, що максимальна вартість долара США до кінця поточного року навряд чи перевищить 8,4-8,45 гривень.

«За нашими оцінками, це граничний рівень при негативному сценарії на базі актуальних макропоказників. Перевищення даної позначки можливо лише у разі подальшого погіршення світової кон'юнктури для вітчизняного експорту і зростання бюджетного дефіциту. Водночас ми переглядаємо орієнтир оптимістичного сценарію до кінця року у бік підвищення з 8,15 до 8,2-8,25 », - наголошується в Ukrainian Economic Trends Forecast.

«Аналітики відзначають, що підсумком такої курсової політики стане підлаштування її до ринкових реалій. Водночас на нашу думку, ключовою загрозою даному процесу є девальваційні настрої населення, попит з боку якого здатний зірвати плавність оптимального девальваційного сценарію і привести до різких коливань на ринку і «обвалів». Однак даний ризик може бути знівельовано зниженням купівельної спроможності населення, яке не матиме екстра-коштів для вкладень в іноземні валюти», - наголошується в звіті.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що до кінця року українська національна валюта девальвує на 10% - до 8,8 грн за один долар.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 20 вересня п.р. заявив, що в проекті держбюджету на 2013 рік, який відправлений уряду на доопрацювання, був використаний прогнозний курс на рівні 8,11-8,2 гривні за один долар. Раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що держбюджет на 2013 рік розраховувався виходячи з курсу 8,4 грн за 1 долар.

Бюджет-2012 був розрахований виходячи з курсу гривні - 8 грн за 1 долар.