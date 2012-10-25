Середньозважений курс на міжбанку в середу становив 8,1497 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 24 жовтня, знизився до 8,1497 грн/дол. в порівнянні з 8,1437 за попередній банківський день.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,387 млрд дол. (в еквіваленті), що на 22,4 млн дол більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 966,4 млн дол.

Як повідомлялося, в середу, 24 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими 8,1750/8,1850, до 12:00 звузився спред 8,1785/8,1835. До закриття торгів цінові рівні зросли 8,1870/8,1970 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2612/17, до 12:00 ціни знизилися 0,2603/07. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2604/08. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,3700 (+0,1600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2986/88, а до 15:00 знизилися до 1,2943/45. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6170/10,6315, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5770/10,5875. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися 10,5955/10,6120.