«УкрСиббанк» в січні-вересні отримав 59,636 млн грн прибутку

«УкрСиббанк» в січні-вересні 2012 року отримав 59,636 млн грн прибутку проти 1,395 млрд грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Про це йдеться у квартальному звіті банку.

Згідно зі звітом, прибуток банку в III кварталі 2012 року становить 7,455 млн грн, проти збитку у розмірі 835,666 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Активи банку в січні-вересні скоротилися на 11% і на 1 жовтня 2012 року становлять 29,085 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 15%, до 15,734 млрд грн, зобов'язання - на 13%, до 26,465 млрд грн. Статутний капітал банку скоротився в 4,2 рази - до 1,774 млрд грн, власний капітал зріс на 11% - до 2,621 млрд грн.

Довідка УНІАН. АКІБ «УкрСиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

BNP Paribas (Франція) володіє 99,9992% акцій «УкрСиббанку».

«УкрСиббанк» в 2011 році збільшив збиток на 22% в порівнянні з 2010 роком - до 3,717 млрд грн.