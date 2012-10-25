На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1790/8,1870 грн/дол.

У четвер, 25 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1790/8,1850, на 12:00 ціни знизилися до 8,1720/8,1800. На час закриття торгів цінові рівні зросли до 8,1790/8,1870 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2617/21, на час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2620/24. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів залишився 31,2200 (-0.1500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2960/1,3020. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6270/10,6365, на 12:00 ціни становили 10,6245/10,6410. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз: 10,6235/10,6375.