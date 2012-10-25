Прямий держборг України зріс на 0,9%

Державний борг України (без урахування суми гарантованого державою боргу) на 30 вересня 2012 року становив 394,415 млрд грн або 49,345 млрд дол., що на 0,9% більше показника на кінець серпня 2012 року.

Як зазначається в повідомленні Міністерства фінансів України, державний зовнішній борг України минулого місяця зріс на 3,1% - до 25,482 млрд дол. або 203,677 млрд грн.

При цьому внутрішній державний борг у вересні скоротився на 1,3% - до 23,863 млрд дол. або 190,737 млрд грн.

Мінфін не уточнює суму гарантованого державою боргу на кінець вересня. На 31 серпня гарантований держборг становив 12,641 млрд дол.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України в 2011 році зріс на 9% і на 31 грудня 2011 року становив 473,12 млрд грн або 59,216 млрд дол.