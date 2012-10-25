Британія вийшла з рецесії завдяки Олімпіаді

Економіка Великобританії вийшла з рецесії в третьому кварталі, показавши найсильніше квартальне зростання за п'ять років. ВВП Великобританії зріс на 1% у липні-вересні в квартальному обчисленні при прогнозі зростання на 0,6%, повідомляє Рейтер з посиланням на Бюро національної статистики.

У квітні-червні ВВП скоротився на 0,4%. У річному обчисленні економіка показала нульову динаміку, що теж виявилося кращим за прогнози. Аналітики чекали скорочення на 0,5%.

Стрибок зростання був обумовлений безліччю тимчасових чинників, включно з Олімпійськими іграми, які могли замаскувати спочатку слабку картину.

Проте результат набагато кращий, ніж очікувалося, і може означати, що 2012 рік закінчиться для британської економіки не на "червоній" території.

Відновлення зростання після трьох кварталів скорочення поспіль стало хорошою новиною для коаліційного уряду, від якого вимагають нових заходів підтримки економіки.

Проте піднесення у третьому кварталі багато в чому залежало від продажів квитків на лондонські Олімпійські ігри (за оцінкою статистичного бюро, ці продажі забезпечили п'яту частину квартального приросту) і від відновлення після додаткових державних свят у другому кварталі.

Економісти кажуть, що якщо виключити ці разові ефекти, зростання британської економіки виявиться слабким, і проблеми єврозони, ймовірно, все ще перешкоджатимуть йому найближчими місяцями.

"Це був дуже хороший показник, але закономірно хороший", - сказав Алан Кларк з Scotiabank, відзначивши підтримку від продажу квитків на Олімпійські ігри і удар, завданий у червні додатковими святами.

"Велика вірогідність, що економіка не скоротиться в середньому за цей рік... Вона, можливо, залишиться без змін, і, з погляду монетарної політики, це дає Банку Англії привід припинити кількісне пом'якшення".

Після зниження показників безробіття та інфляції минулого тижня міністр фінансів Джордж Осборн сказав, що ці цифри свідчать на користь економічної політики держави.

"Нас ще чекає довгий шлях, але ці цифри показують, що ми на правильному шляху, - сказав він. - Вчорашні слабкі дані з єврозони були нагадуванням, що нам ще загрожує чимало економічних проблем удома і за кордоном".