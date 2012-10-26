Підприємці не подаватимуть довідку про включення до Держреєстру підприємств – ДПСУ

Українських підприємців з 17 грудня 2012 року буде звільнено від необхідності отримання і подання у податкову службу довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

Як сказано у повідомленні, зараз триває автоматичне перенесення даних з ЄДРПОУ у Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців. Туди ж вносяться дані про взяття на облік в органах ДПСУ, Пенсійного фонду, Державної служби статистики. Надалі органи ДПСУ будуть самостійно, без залучення платників, використовувати дані реєстру, а також дані відомчих баз органів статистики, Пенсійного фонду України та інших установ.

Згідно з повідомленням прес-служби, така новація значно спростить податкове адміністрування за рахунок скорочення часу на збір і подання необхідних довідок і даних. Крім того, це заощадить підприємцям кошти: раніше довідка ЄДРПОУ була платною.

Як відзначають у ДПСУ, очікувані організаційні зміни передбачені Ухвалою Кабінету міністрів № 949-п, а також Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців». Норми закону набувають чинності з 17 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало для розгляду Кабінетом міністрів законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», яким пропонувалося скоротити число дозвільних документів на 49 одиниць – зі 143 нині чинних до 94. Крім того, кількість малих підприємців з початку року зросла на 22%, або на 228 тис, і на 3 жовтня становила 1,26 млн чоловік. На думку керівника Державної податкової служби Олександра Клименка, позитивна динаміка кількості підприємців обумовлена стимулами, закладеними у законодавстві, а саме – спрощенням адміністрування єдиного податку, помірними ставками платежів, мораторієм на фактичні перевірки бізнесу під час адаптаційного періоду.