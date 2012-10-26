Валютний міжбанк оновив рекорд денного обсягу торгів

Рекорд денного обсягу купівлі-продажу валюти на міжбанківському валютному ринку було оновлено на останній сесії, 25 жовтня, на рівні (в еквіваленті) 2,407 млрд дол. (попередній максимум було встановлено 5 липня п.р. – 1,934 млрд дол.).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

На останніх торгах обсяг продажу долара становив 2,034 млрд дол., а середньозважений курс гривні зміцнився до 8,1138 грн/дол. у порівнянні з 8,1497 грн/дол. за попередній банківський день.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1790/8,1850, до 12:00 ціни знизилися до 8,1720/8,1800. До закриття торгів цінові рівні зросли до 8,1790/8,1870 грн/дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2617/0,2621, до закриття торгів ціни підвищилися до 0,2620/0,2624. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів залишився 31,2200 (-0.1500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2960/1,3020. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6270/10,6365, до 12:00 ціни становили 10,6245/10,6410. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз – 10,6235/10,6375.