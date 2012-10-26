Місія МВФ почала роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), як і планувалося, 26 жовтня прибула з візитом до України, повідомило агентству УНІАН інформоване джерело.

Як повідомляв УНІАН, технічна місія МВФ планує з 26 жовтня по 2 листопада обговорити в Києві урядові програми реформування фінансового сектора.

В ході візиту планується розглянути, зокрема, заходи влади щодо вирішення питання проблемних кредитів, поліпшення умов для банківського кредитування і пріоритетні напрями реформ на 2013 рік.

Раніше українська влада заявила, що вважає за доцільне продовжувати діючу програму співпраці з МВФ, яка була розпочата в 2010 році, а не розробляти нову.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.