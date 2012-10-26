«Укрексімбанк» почав випуск карт Visa з технологією безконтактних платежів payWave

«Укрексімбанк» і Visa оголосили про початок випуску перших в Україні карт Visa, оснащених технологією для здійснення безконтактних платежів payWave. Про це сказано у повідомленні Visa, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, технологія Visa payWave дозволяє здійснювати платежі майже миттєво одним рухом у всіх торговельних точках, обладнаних безконтактними прочитувальними пристроями. «При цьому карту не потрібно «прокочувати» або вставляти в платіжний термінал, а під час трансакцій на суму до 200 гривень розписуватися на чеку або вводити пін-код. Ба більше, карту можна підносити до безконтактного зчитувача, не виймаючи з гаманця», - кажуть у Visa.

Також наголошується, що карти Visa payWave відповідають високим стандартам безпеки Visa завдяки наявності зашифрованого коду, який передається разом з інформацією про платіж і унікальний для кожної трансакції.

Технологія Visa payWave забезпечує функціональну сумісність карт і платіжних терміналів у всьому світі, що дає можливість використовувати карти payWave більш ніж у 30 країнах світу, де поширена безконтактна технологія Visa. В Україні картами Visa payWave можна скористатися у більш ніж 350 торгово-сервісних підприємствах.

Крім того, вказується, що оскільки всі карти Visa payWave оснащені як EMV-чипом, так і магнітною смугою, вони приймаються до оплати у будь-якій точці прийому традиційних і безконтактних карт Visa у світі.

«В Україні Visa розпочала впровадження payWave з підготовки інфраструктури: вже сьогодні 5 українських банків сертифіковані Visa на прийом карт Visa payWave і активно працюють над розвитком інфраструктури їх прийому», - повідомила керівник офісу Visa Україна Світлана Георбелідзе.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) — універсальна кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

Visa є глобальною платіжною системою, яка забезпечує доступ власникам карт, торгово-сервісним підприємствам, фінансовим та урядовим установам у більш ніж 200 країнах світу до швидкої, безпечної і надійної мережі електронних платежів. Електронні платежі здійснюються за допомогою глобальної інноваційної процесингової системи VisaNet, яка здатна обробляти більш як 24 000 трансакцій за секунду, забезпечуючи захист від шахрайства для споживачів і гарантії здійснення платежів для торгово-сервісних підприємств.