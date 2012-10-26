На тлі дефіциту валюти НБУ заявляє, що ситуація стабілізується після виборів

Працівники опитаних агентством УНІАН пунктів обміну валют і банківських кас у Києві на Хрещатику і Майдані Незалежності заявляють про дефіцит або відсутність готівкової валюти для продажу.

На запитання про наявність валюти в одних обмінниках відповідають, що «немає доларів і євро», інші кажуть, що є долари, але невелика сума (менше 100 дол.), усі вони дрібного номіналу і «пошарпані».

Заступник голови Національного банку України Віра Ричаківська заявила в п'ятницю журналістам, що ажіотаж на валютному ринку створюється штучно, має спекулятивні підстави і є традиційним у передвиборчий період.

«Це передвиборча ситуація... Тільки пройдуть вибори, через деякий час усе стабілізується», - сказала В.Ричаковская.

При цьому вона зазначила, що НБУ провів аналіз декількох передвиборчих періодів, який показав, що подібна ситуація повторюється перед кожними виборами.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що до кінця року українська національна валюта девальвує на 10% - до 8,8 грн за один долар.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров 20 вересня п.р. заявив, що в проекті держбюджету на 2013 рік, який відправили уряду на доопрацювання, був використаний прогнозний курс на рівні 8,11-8,2 гривні за один долар. Раніше лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявляв, що держбюджет на 2013 рік розраховувався виходячи з курсу 8,4 грн за 1 долар.

Бюджет-2012 був розрахований виходячи з курсу 8 грн за 1 долар.